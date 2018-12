Thalita de Jong vindt ondanks alles nieuwe ploeg: 'In de wielersport zijn we dit niet gewend'

OSSENDRECHT - Ze heeft een rotperiode achter de rug, maar Thalita de Jong kan weer positief vooruit kijken. De overtrainde ex-wereldkampioene veldrijden uit Ossendrecht heeft ondanks alle narigheid toch een nieuwe ploeg kunnen vinden. "Dit is iets heel moois. In de wielersport zijn we dit niet gewend. Je wordt snel aan de kant geschoven als het wat minder gaat."

De Jong heeft een contract getekend bij het Belgische Chevalmeire Cycling Team. Dat is een nieuwe crossploeg van Davy Wijnant. "Dit is echt een eer", vertelt De Jong. Eind september had ze contact met Wijnant "Hij liet weten me heel graag terug te willen helpen naar het niveau waarop ik thuishoor. Op onze eigen manier: door de rust bewaken en een juist programma uit te stippelen. Ik ben erg blij dat Davy erin gelooft dat ik er over een tijd weer sta."

'Ik ben echt binnenstebuiten gekeerd'

Volgens De Jong gaat het inmiddels 'best wel goed' met haar, maar het afgelopen anderhalve seizoen was bepaald niet leuk. "Ik moest eerder stoppen vanwege fysieke problemen. In juni ben ik via de KNWU bij een arts in Brussel terechtgekomen. Daar heb ik een heleboel onderzoeken ondergaan. Ik ben echt binnenstebuiten gekeerd en uiteindelijk bleek dat ik overreached was, een vorm van overtraind zijn. Vanaf dat moment is me verteld dat ik echt moest rusten, want mijn lichaam herstelde niet meer. Dat voelde ik op de fiets. Ik ben blij dat we gevonden hebben wat er aan de hand was. We hebben anderhalf jaar gezocht, want het probleem kwam continu terug. We hebben allerlei soorten artsen geraadpleegd, ziekenhuizen, fysiotherapeuten... Ik ben blij dat ik nu weet wat het is."

De Jong volgt nu een speciaal programma om fit te worden. "Ik mag nog niet volle bak trainen. Twee dagen en dan een dagje rust. In goed overleg met de arts en de trainer gaat het iedere week beter." Half december ondergaat ze nieuwe onderzoeken en hoopt ze dat ze weer een stapje verder mag gaan. Ze rijdt dit jaar geen enkele koers in het veld. Of ze dit komend jaar wel gaat doen, hangt af van nieuwe onderzoeksresultaten. "Anders begin ik in het wegseizoen."

Iemand die in je gelooft

De 25-jarige ex-wereldkampioene is ontzettend blij dat ze met Wijnant iemand heeft gevonden die ondanks alle problemen van de afgelopen anderhalf jaar in haar gelooft. "Dat is iets heel moois. In de wielersport zijn we dit niet gewend, je wordt snel aan de kant geschoven als het wat minder gaat. Dan moet je het zelf maar uitzoeken. Ik ben heel blij dat deze ploeg de stap wil zetten om me terug te brengen naar de top."