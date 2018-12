Feyenoord bezorgt koploper PSV de eerste kater van het seizoen

Jorrit Hendrix in duel met Clasie en Vilhena (Foto: VI Images).

ROTTERDAM - PSV heeft zondagmiddag voor het eerst dit seizoen punten gemorst. Na dertien zeges op rij verloor de Eindhovense koploper met 2-1 bij Feyenoord.

Gesteund door het fanatieke Legioen schoot Feyenoord uit de startblokken en na 45 minuten mocht PSV nog blij zijn dat de opgelopen schade ‘slechts’ twee treffers bedroeg. Nicolai Jörgensen, die nog voor rust uitviel met een blessure, opende de score met een fraai schot en Sam Larsson deed het minuten later nog eens dunnetjes over.

PSV kwam in de tweede helft stukken beter voor de dag, mede door het uitvallen van Feyenoord-middenvelder Clasie en de sterke invalbeurt van PSV’er Donyell Malen. Steven Bergwijn schoot twintig minuten voor tijd de aansluitingstreffer binnen en PSV vocht daarna voor meer, maar moest uiteindelijk toch het eerste puntenverlies van dit seizoen toestaan.

Hoogtepunten

94. Afgelopen! PSV lijdt de eerste nederlaag van het seizoen.

90. Vier minuten extra tijd.

85. En nu kopt Schwaab over. Het is eenrichtingsverkeer sinds de 65ste minuut, maar Feyenoord heeft de zege ondertussen voor het grijpen. Vier minuten officiële speeltijd nog.

84. Malen heeft de gelijkmaker op zijn schoen maar schiet naast. Oef!

80. Tien minuten nog. De spanning in de Kuip is te snijden.

75. Feyenoord oogt met de minuut paniekeriger. PSV draait de duimschroeven aan.

74. En vlak daarna moet Bijlouw optreden bij een inzet van Bergwijn. Bijna! Daarna wordt er een bal op het veld gegooid uit het Feyenoord-vak.

72. DOELPUNT PSV

Gutiérrez met een goede pass, Bergwijn snelt langs Malacia - die al geel op zak heeft - en rondt koel af. PSV heeft nog 20 minuten.

69. Wissel: Hendrix gaat eraf bij PSV. Gutiérrez komt erin. Ruim twintig minuten nog voor de Eindhovenaren.

68. Gele kaart voor Malacia na een overtreding op PSV-spits Lozano. Even daarvoor een hoogstandje van Dylan Vente, trouwens.

63. Toornstra plukt een bal uit de lucht en geeft 'm een enorme peer. De bal belandt, gelukkig voor PSV, in het zijnet. En een wissel: Ayoub komt erin voor Clasie.

60. Clasie is de volgende Feyenoorder die geblesseerd moet afhaken, zo lijkt het.

59. Klein uur gespeeld. PSV wordt sterker. Speldenprikken via Bergwijn, De Jong en vooral Malen. De invaller schiet hard over.

52. Gele kaart voor Rosario als Feyenoord weer goed doorjaagt. PSV heeft daar moeite mee. Uit de vrije trap van Berghuis moet Zoet redding brengen.

46. We zijn begonnen aan de tweede helft! Van Bommel heeft gewisseld: Donyell Malen vervangt de teleurstellende Gastón Pereiro.

45. Einde eerste helft en een staande ovatie van het thuispubliek voor Feyenoord. Mark van Bommel heeft 15 minuten de tijd om zijn manschappen in het gareel en aan het voetballen te krijgen. Ruststand 2-0.

44. Het is al voor rust einde wedstrijd voor doelpuntenmaker Jörgensen. Dylan Vente is zijn vervanger; Robin van Persie is dus blijkbaar niet fit genoeg voor een helft.

40. Lozano schiet enigszins gehaast voorlangs. In de tegenstoot is het bijna 3-0 als Toornstra oprukt. Daar komt PSV goed weg.

34. Jörgensen heeft zelfs de 3-0 op zijn schoen, maar schiet over. PSV stelt er, behalve een kopballetje van Schwaab, niets tegenover.

33. 2-0 FEYENOORD

Sam Larsson verschalkt Zoet van afstand nadat Luuk de Jong balverlies leed. Prachtig schot overigens. PSV moet echt aan de bak nu.





27. 1-0 FEYENOORD

Nicolai Jörgensen scoort in de counter, juist nu PSV sterker leek te worden. Knappe goal: de spits jaagt hem via de paal achter Zoet. Het is pas de tweede keer dit seizoen dat PSV op achterstand staat.

26. Hele stevige tackle op Luuk de Jong door Van Beek, die volkomen terecht de tweede gele kaart van de wedstrijd krijgt.

20. Schwaab met het eerste 'gevaar' namens PSV. Bijlouw redt echter vrij eenvoudig op zijn kopbal. Feyenoord lijkt overigens wel een beetje uitgeraasd inmiddels. Ook het Legioen is wat stiller geworden.

17. Jeroen Zoet bewijst weer zijn waarde. Dumfries verliest de bal en Berghuis mag aanleggen, maar de PSV-doelman redt fraai. Grote kans voor de Rotterdammers.

15. De eerste gele kaart van dit duel is voor Nick Viergever. De PSV'er haalt Jörgensen neer.

14. Berghuis maakt een stevige tackle op Bergwijn en het is even hommeles op het veld. Opstootje.

10. Ruim tien minuten gespeeld en we hebben nog weinig gezien van PSV.

6. De eerste kans is voor Feyenoord. St. Juste met de mogelijkheid in de korte hoek, maar Jeroen Zoet redt. Goede start van de thuisploeg.

1. De fakkels branden, de vlaggen zwaaien en de Kuip is er klaar voor en we zijn begonnen!





DE OPSTELLINGEN: