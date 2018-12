Deel dit artikel:













Het bekendste beeld van Breda is vernield: 'Iedereen ging met hem op de foto' Beeldje van Sint Ivo vernield en deels gestolen

BREDA - Het beeldje van Sint Ivo, op het terras van eetcafé Iguana in Breda, is vernield en deels gestolen. De patroonheilige werd afgebeeld in brons en stond op een natuurstenen sokkel. Het beeldje is spoorloos en de sokkel is omver geduwd en vernield. "Het is een schande. In Breda was het beeld erg geliefd: mensen gingen met hem op de foto en met carnaval kreeg hij een sjaal om."

Geschreven door Roxanne Hazenberg

"Heel het beeld is naar de gallemiezen", vertelt Maurice van Rooijen. Hij werkt bij eetcafé Iguana aan de Veemarktstraat. "Elke dag loop ik er langs maar zaterdagochtend was hij ineens weg. In eerste instantie dacht ik dat de sokkel op de grond een kist was die iemand was vergeten mee te nemen. Het zag er niet meer uit als voetstuk." Zo zag het beeld er eerst uit. Het beeldje is geliefd in Breda: toeristen gaan ermee op de foto en hij wordt regelmatig naar gelegenheid aangekleed. "Hij krijgt met carnaval altijd een sjaal om en met het Jazz Festival kreeg hij een hoedje", vertelt de horecamedewerker. Camerabeelden

Volgens Van Rooijen moet de vernieling vlak na sluitingstijd van de kroegen zijn gebeurd. "Wij sloten om één uur 's nachts en toen stond hij er nog. Om negen uur 's ochtends, toen de overburen opengingen, was hij weg." De eigenaar van Iguana heeft de gemeente naar de zuil laten kijken. "We hebben camerabeelden aan de politie laten zien. Hopelijk komen we er snel achter wie er verantwoordelijk is."