Warm hè? Zachtste 2 december ooit in Brabant: al op drie plaatsen warmterecords gebroken Nat maar zacht weer in Breda (Foto: Henk Voermans).

EINDHOVEN - Na een tropische zomer lijkt de winter steeds langer op zich te laten wachten. Ondanks regen en bewolking is zondag de warmste 2 december ooit gemeten in Brabant. In drie van de vier weerstations werd het record bereikt. "Daarmee is het oudste record, uit 1953, verbroken in Eindhoven."

Geschreven door Roxanne Hazenberg

In Eindhoven werd het record met de hakken over de sloot gehaald, maar dat telt ook: het warmterecord uit 1953 werd 0,1 graden verbroken en staat nu op precies 14,0 graden. "Dit weerstation is de oudste van Brabant en daarom kunnen we nu zeggen dat deze 2 december de warmste ooit is", zegt een woordvoerder van Meteogroup. In Woensdrecht werd er ook een record gemeten. "Daar is het alleen niet zo moeilijk om een record te bereiken, dat station bestaat namelijk nog niet zo lang", zegt de woordvoerder. "Daar stamt de warmste 2 december uit 2000 met 13,1 graden. Nu is dat zo'n 13,8 graden." In Gilzen-Rijen werd het record bereikt met het grootste verschil. De uit 1985 afkomstige 13,2 graden werd zondag voorbij gestevend door 14,0 graden. En daar blijft het niet bij. Verwacht wordt dat de temperatuur zondagmiddag nog verder oploopt, waardoor er ook in Volkel een record kan worden bereikt.