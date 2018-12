Deze figuren voor bij je kerststal kosten samen 12.000 euro

De collectie in het kleine atelier van de lijstenmakerij omvat heel wat kerststallen en bijbehorende beeldjes. Anders dan bij de grote winkelketens gaat het om figuren van een zeer hoge kwaliteit. Veelal gemaakt in Duitsland en Italië en natuurlijk met de hand gesneden. “Het is iets blijvend dat wij leveren”, vertelt Ilse van Erp. “Sommige families komen hier al heel lang over de vloer en de kerststallen worden ook doorgegeven aan de volgende generaties.”

Absolute top

Bij Van Erp zitten ze al sinds 1865 in de lijstenmakerij en in de handel van religieuze beelden. Tot 2011 in hartje Tilburg en daarna in het dorpje Heukelom. De kerstgroep die 12.000 euro kost is de absolute top in het segment.

“Maar, ik heb ook een setje van zeven euro”, zegt Ilse. De duurdere kerstgroepen blijven lang in families en komen na verloop van jaren vaak terug in het atelier voor restauratie. “Een restauratie is het altijd waard. Zo’n groep is oud en heeft altijd waarde, maar het is vooral de emotionele waarde."

De zwarte Koning draagt hier een mantel van witgoud

Honden zijn dol op Jozef

Kerstgroepen voor bij de kerststal hebben in de huiskamer overigens wel een natuurlijke vijand en dat is onze trouwe viervoeter. “Honden zijn vooral dol op de schapen van de kerststal en op Jozef, die kauwt blijkbaar lekker weg”, zegt Ilse.

Zo’n lekker schaapje of een afgekloven Jozef kan de eigenaar heel wat geld kosten, want voor een koppeltje schapen uit het hoogste segment moet je al gauw een paar honderd euro betalen.