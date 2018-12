In Nederland kan Dick Jaspers gewoon over straat, maar in China is de biljarter een superster

SINT WILLEBRORD - Dick Jaspers (53) uit Sint Willebrord geniet in Nederland niet bepaald dezelfde reputatie als bijvoorbeeld Rico Verhoeven en Max Verstappen. Toch kan de biljarter in een land als China nauwelijks fatsoenlijk over straat. In Caïro werd hij in oktober voor de vierde keer wereldkampioen driebanden. Jaspers, die op de ‘longlist’ staat voor Sportman van het Jaar, denkt nog lang niet aan ophouden.

Hij had moeite koel te blijven tijdens het beslissende punt, erkent Jaspers op de bank bij Omroep Brabant-programma KRAAK, maar het lukte: hij werd voor de vierde keer wereldkampioen. “De druk was enorm. Het was niet simpel. Ik had al een paar moeilijke momenten achter de rug in het toernooi. Ik speelde een paar hele zware partijen waarin ik achterstond, maar die ik toch won. Dat hielp me.”

Oude-mannen-sport?

Jaspers weet dat het moeilijk is om als biljarter in Nederland bekendheid te vergaren, maar het ‘oude-mannen-imago’ rond de sport is volgens hem weg. Er kleeft nu zelfs glitter en glamour aan de biljartwereld. Zo werd Jaspers onlangs ingevlogen om te biljarten in het complex van een miljardair in New York.

“Ja, ik heb veel meegemaakt”, vertelt Jaspers. “Zoals het jarenlang bijwonen van een privé-toernooi in Monaco. En natuurlijk, in Zuid-Korea heb je prachtige invitatietoernooien met grote sponsoren.” Of je daar wordt behandeld als een prins? Jaspers lacht. “Nou, ik wil niet overdrijven. Maar er wordt goed voor je gezorgd. Je kunt je daar echt professioneel bezighouden met je sport.

Toekomst

Het biljart smaakt nog steeds naar meer, zegt Jaspers. Hij is nu 53. “Als ik goed voor mezelf zorg kan ik nog wel tien jaar mee. De motivatie is er, de passie is er zeker. Ik wil er nog uithalen wat erin zit. Je moet altijd een doel hebben, toch?”