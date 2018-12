Pssst, geen zin om te knutselen? Ashanty maakt surprises op bestelling

TILBURG - Is het valsspelen of koop je juist een stukje kunst? Kunstig is het zeker, Ashanty Requena uit Tilburg maakt namelijk supersurprises op bestelling.

“Met liefde besteld”, lacht Ashanty terwijl de laatste hand legt aan een reiskoffer voor een reislustig type. Dat iemand anders met haar harde werk pronkt maakt haar niet zo veel uit. “Vind ik niet erg, want ik ben er niet bij. Wat het oog niet ziet, doet niet zeer aan het hart.”

De eettafel in het Tilburgse huis is deze dagen omgetoverd tot werkplaats. Daar komt het gebrek aan inspiratie, tijd en zin van een ander samen met Ashanty’s onstilbare behoefte om te knutselen. “Ik vind het gewoon leuk om te doen!“

Luikje voor het cadeautje

Het resultaat is verbluffend. Een dj-tafel met lampjes, een gigantische Rolex, een prachtige uil of een tot in detail uitgewerkte typemachine. Ashanty werkt soms tot half één in de nacht aan de surprises. “Het lastigste is dat het cadeautje er pas later in moet”, vertelt Ashanty. “Ik maak soms een filmpje om te laten zien hoe de surprise open moet.”

Voor slechts een paar tientjes knutselt ze soms uren lang aan een surprise en eigenlijk is het nooit af. “Ze blijft aanpassen tot het pakje de deur uit is”, vertelt haar man Steven. Het aantal bestellingen staat nu op tien, haar klanten vinden Ashanty via Marktplaats. “Utrecht, Zwolle, Breda en hier in Tilburg, de pakjes gaan het hele land door.”

Na Sinterklaas wordt het iets rustiger in huize Requena, maar het knutselen is nooit helemaal voorbij. Ashanty: “Dan maak ik weer luiertaarten.”