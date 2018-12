Bill Pendell overleden op 97-jarige leeftijd, oorlogsveteraan hielp mee bij bevrijding van Eindhoven

EINDHOVEN - De bekende oorlogsveteraan Bill Pendell is zaterdag overleden. Hij is 97 jaar geworden. Als jonge militair hielp Pendell mee om Eindhoven te bevrijden. Nog bijna jaarlijks bezocht hij de stad bij de herdenking van de oorlog.

In november kreeg de oud-militair, die in Oxford woonde, nog ruim zevenhonderd kaartjes op zijn verjaardag. Dit was een actie van de Stichting 18 September.

Op zijn twintigste ging Pendell het leger in. Hij kreeg in Frankrijk de hoogste onderscheiding die een buitenlander kan krijgen, de Legion d’Honneur. "Je schiet niet op de persoon, maar op het blinkende uniform. De mensen achter het uniform zijn meestal hetzelfde als jij. Dat zijn gewone mensen", zei hij eerder. "Ik ben nooit een echte soldaat geweest. Nobody ever told me what to do. I’m just a normal bloke. I’m a bricklayer.”

Bill was een verkenner en ging 's nachts in zijn pantserwagen alleen op pad, om te kijken waar de Duitsers zaten. "Ik was altijd alleen. Ik kon niemand anders de schuld geven. En ik kon op niemand anders vertrouwen."