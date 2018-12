Jeffrey Herlings in de race voor titel Sportman van het Jaar: 'Een supermooie verrassing'

Jeffrey Herlings, op weg naar de vierde wereldtitel in zijn loopbaan. (Foto: VI Images)

HILVERSUM - Jeffrey Herlings maakt kans om deze maand te worden uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. De motorcrosser uit Oploo, wereldkampioen in de MXGP, staat op de eindlijst met drie kanshebbers. Herlings heeft concurrentie van schaatser Kjeld Nuis en turner Epke Zonderland.

"Echt waar? Wat een supermooie verrassing. Ik had echt niet gedacht bij de laatste drie te zitten", aldus Herlings. "Het is zeker een erkenning. Ik vond het al mooi om op de longlist te staan. Dit had ik nooit durven dromen."

Op die longlist stonden nog vier andere Brabantse namen: kickbokser Rico Verhoeven, wielrenner Mathieu van der Poel, zwemmer Ferry Weertman en biljarter Dick Jaspers. Zij hebben de laatste selectie echter niet overleefd.

Kanshebbers bij de vrouwen

Bij de vrouwen maken nog vier sportsters kans op de titel Sportvrouw van het Jaar. Dit zijn wielrensters Anna van der Breggen (wereldkampioene op de weg) en Annemiek van Vleuten (wereldkampioene tijdrijden). Zij krijgen concurrentie van shorttrackster Suzanne Schulting (olympisch kampioene op de 1000 meter) en Jorien ter Mors.

Ter Mors won bij de Spelen in Zuid-Korea goud op de 1000 meter bij het langebaanschaatsen en brons met de achtervolgingsploeg bij het shorttrack. Onder anderen tennisster Kiki Bertens uit Breda stond op de 'longlist' van veertien namen. Zij belandde uiteindelijk niet op de shortlist.

Coach Bertens maakt nog wel kans

De coach van Bertens, Raemon Sluiter, is nog wel in de race voor de titel Coach van het Jaar. Hij krijgt concurrentie van schaatstrainer Jac Orie en shorttrackcoach Jeroen Otter.

De baansprinters (mannen), de hockeyvrouwen en het zeilteam Annemiek Bekkering en Annette Duetz zijn genomineerd in de categorie Sportploeg van het Jaar. En de genomineerde Paralympische sporters zijn rolstoeltennisster Diede de Groot, snowboardster Bibian Mentel en de TeamNL rolstoelbasketbalsters.

Op 19 december worden de winnaars bekendgemaakt op het NOS | NOC*NSF Sportgala.