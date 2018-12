Deel dit artikel:













Isa (9) wint vlogwedstrijd van Nickelodeon: 'Ik vind het heel leuk om voor de camera te staan' Isa heeft de vlogwedstrijd gewonnen.

DEN DUNGEN - Vlogster Isa van Uden (9) uit Den Dungen is de beste jonge vlogster van Nederland. Ze won zondag een wedstrijd van televisiezender Nickelodeon. "Ik ben superblij dat ik vandaag gewonnen heb, het was best spannend. De concurrentie was ook heel goed."

Geschreven door Malini Witlox

Acht maanden geleden plaatste Isa op haar eigen YouTube-kanaal haar eerste vlog. "Ik vind het heel leuk om voor de camera te staan. Ik kan zo verschillende dingen aan de kijkende kinderen laten zien." Duizenden kinderen hadden zich aangemeld voor de wedstrijd van De Viralfabriek, acht kandidaten werden geselecteerd. Na verschillende filmpjes en stemrondes, bleven drie kandidaten over. In haar eerste vlog sloopte Isa een auto, in de tweede vlog ging ze met een quad de supermarkt in. In de winnende vlog speelde ze samen met haar coach een scene uit de film Home Alone na. De rode draad: in al haar filmpjes toont ze dat ze niet klein en schattig is, zoals mensen vaak denken als ze haar zien, maar een stoer meisje.