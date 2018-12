Vuurwerkshow luidt feestmaand op knallende wijze in: 'Ik vind het prachtig'

De dag startte regenachtig, maar op het moment van de show was het droog. Dat zorgde voor een vol plein in Valkenswaard met alle ogen op één plek gericht: de kerk. Recht daarvoor vloog tien minuten lang vuurwerk de lucht in, op het ritme van de muziek. Met de show viert het dorp de start van de laatste maand van het jaar, vertelt mede-organisator Bas Coppelmans. “We zitten aan de vooravond van feestelijke avonden en het leek ons mooi om deze feestmaand knallend in te gaan.”

Bekijk de video en lees daarna verder.

De show werd voor de tweede keer georganiseerd. Vorig jaar trok de show 3500 bezoekers en ook dit jaar stond het plein weer vol met inwoners van Valkenswaard. Jong en oud keek vol verbazing naar al het vuurwerk. “Ik krijg er tranen in mijn ogen van, er komt wat stof in”, grapt een toeschouwer. “Ik vind het prachtig, ik vind het echt heel mooi”, vult hij aan.

Na tien indrukwekkende minuten, eindigt de show met een grote klapper. Met de jaarwisseling in het vooruitzicht, kijken de meeste jonge toeschouwers er al naar uit om zelf te mogen knallen. Of het dan net zo’n spektakel wordt? 'Nee', lacht één van hen, 'maar ik steek wel graag siervuurwerk af'.