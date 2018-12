Hond vastgebonden aan lantaarnpaal en achtergelaten: 'Het is triest'

TILBURG - Vastgebonden aan een lantaarnpaal met nog één zak brokjes naast zich. Zo werd een hond zondagavond gevonden in de buurt Jeruzalem in Tilburg. Een jongen met zwarte krullen liet de viervoeter achter nadat hij tevergeefs bij buurtbewoners had gevraagd om de hond over te nemen. "Het is een beetje triest."

Lowie Boer is een van de bewoners die zich heeft ontfermd over de hond. "Er stonden eerst twee meisjes bij de hond. Toen ik aankwam, was de dierenambulance al gebeld. Die kwam alleen niet omdat ze in het weekend niet bereikbaar is. Daarna kwamen onze buren naar buiten", vertelt hij maandagochtend in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant.

Dakloos

Lowie's buren hadden wat eerder op de avond een jongen aan de deur gehad. Hij zou hebben gevraagd of zij voor de hond wilden zorgen. Volgens de buren was het een kleine jongen met zwarte krulletjes en een blank gelaat. "Hij heeft gezegd dat het de hond van zijn zus is en dat hij dakloos is. Ze hebben hem weg zien rennen nadat hij de hond had vastgebonden."

De buurtbewoners gaven de hond eten en drinken. "Het was een hartstikke lief beestje. Je kon hem gewoon aaien. Hij kwispelde en zag er eigenlijk best wel goed uit. Het was een mooi beest en volgens mij was hij niet eens zo oud", omschrijft Lowie.

Strafbaar

De politie heeft de hond uiteindelijk naar een opvang gebracht. Het vastbinden en achterlaten van een hond is strafbaar.