Na Boer Zoekt Vrouw wacht Steffi en Michelle een groot mediacircus: 'Het wordt een rollercoaster'

EINDHOVEN - Inmiddels is hij hartstikke gelukkig in de liefde, maar in 2009 was boer Peter van den Boogaard uit Aarle-Rixtel nog hard op zoek naar een vrouw. Dus schreef hij zich in voor Boer Zoekt Vrouw, het ook toen al razend populaire programma van de KRO. Negen jaar later kijkt hij met groot genoegen naar boerinnen Steffi en Michelle uit Boekel. "Je maakt hetzelfde mee en dat ga je toch terugdenken aan hoe het toen was."

De storm rondom het liefdesleven van boer Peter is na negen jaar wel gaan liggen. In 2009 schreef hij zich in voor Boer Zoekt Vrouw. Hij koos voor Hanneke.

Niks in scène gezet

Zondagavond zagen bijna vier miljoen mensen het einde van het nieuwe seizoen. Peter was een van hen. "Het is en blijft een concept dat interessant is. Mensen zien graag het boerenleven en de zoektocht naar een relatie. Er is niks in scène gezet. Wat je ziet, zo is het ook gebeurd", verklaart Peter het succes.

LEES OOK: Missie geslaagd: Steffi en Michelle hebben de liefde gevonden in Boer Zoekt Vrouw

Nu de serie is afgelopen, kunnen Steffi en Michelle zich volgens Peter opmaken voor een groot mediacircus. "Deze week is een rollercoaster. De media zullen er bovenop vliegen. Iedereen wil alles van ze weten. Dat duurt ongeveer een half jaar, daarna ebt het in de meeste gevallen weg", voorspelt hij in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant.

Appen met Steffi

In het bijzonder volgde Peter boerin Steffi, die uiteindelijk voor Roel koos. Net als Peter is zij paardenfokker. "Ik ken Steffi van gezicht. We komen elkaar weleens tegen bij keuringen. Ik heb gedurende het seizoen af en toe met haar geappt. Je wordt toch een soort familie omdat je hetzelfde hebt meegemaakt."

Peter zelf is inmiddels niet meer samen met Hanneke. "Ik ben nu heel gelukkig met iemand anders."