Michael van Gerwen straalt tijdens perspraatje in Café Den Braai: 'Hoge bomen vangen veel wind'

De darter kreeg de laatste tijd de nodige kritiek, zijn humeur heeft er niet onder de lijden. "Hoge bomen vangen veel wind, dat hoort er ook bij."

Mighty Mike heeft net een rits aan interviews in het Engels gedaan, nu staat hij de Nederlandse pers te woord. Lachend heeft hij het over wie zijn concurrenten zijn op het WK, over de dubbels die 'even niet zo lekker' lopen en over het feit dat hij vaak roept dat hij de beste is. Arrogant? "Als ik de nummer 68 van de wereld was en ik zou het zeggen, dan zou het raar zijn. Maar ik ben al jaren de nummer één van de wereld. En daar ben ik trots op."

Trainingsdag weggegooid

Van Gerwen heeft het hele jaar door persverplichtingen, maar in aanloop naar en tijdens het WK is het altijd nog iets drukker. Problemen heeft hij daar niet mee, zo zegt hij in Den Braai. "Tsja, ik heb nu natuurlijk een dag trainen weggegooid. Heel mijn voorbereiding weer verpest", zegt hij lachend.

"Nee, het hoort er gewoon bij. Het wordt allemaal uitgezonden, mensen van het steeds leuker en veel mensen kijken darts tegenwoordig. Het is makkelijk te volgen, dan horen dit soort dingen er gewoon bij. Het is helemaal niet erg, het is niet spannend."

"Ik denk dat het niet meer dan normaal is om even de pers te woord te staan. En als er vragen zijn om die te beantwoorden", zegt Van Gerwen, al heeft hij er niet altijd zin in. "Natuurlijk niet altijd, maar het hoort er gewoon bij."

Een lachende Michael van Gerwen, vol vertrouwen gaat hij naar het WK

Klaar voor WK

Het is voor Van Gerwen aftellen naar het WK. Vol vertrouwen kijkt hij uit naar de start van het toernooi. Of er in aanloop naar het toernooi nog iets te verbeteren valt? "Haha, ja. Ik ben niet perfect. Wat er beter kan? Heb je even? Dat gaan we niet redden voor we hier klaar zijn."

Er volgt weer een harde lach. Tussen het lachen door is Van Gerwen serieus. Althans, voor even. Hij is fit, al lange tijd. Hoewel dat ook beter kan. "Maar het wordt allemaal al professioneler", aldus MvG, die ook regelmatig contact heeft met de dokter van PSV. "Maar ik ben gewoon lekker gezond rond", zegt hij vrolijk, om er rijmend aan toe te voegen. "Maar financieel niet aan de grond."