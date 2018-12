Isa (9) wint vlogwedstrijd Nickelodeon: 'Ik ben niet klein en schattig!'

De rode draad: in al haar filmpjes toont ze dat ze niet klein en schattig is, zoals mensen vaak denken als ze haar zien, maar juist een stoer meisje. "Het was echt een gaaf avontuur. Het begon met een filmpje en nu heb ik gewonnen", vertelt ze terwijl ze aan de taart zit. "En het leuke vind ik dat ik alles zelf bedacht en geregeld heb."

Prijzen

Trots laat Isa al haar prijzen zien: "Ik heb een vlogcamera gekregen, een set lampen, een Nickelodeonpakket en een reis naar Egypte." Daar gaat ze samen met haar moeder en YouTuber Mark Hoekx heen. Hij coachte haar tijdens de wedstrijd.

Mark: "Ik heb vooral gelet op haar expressies. Dat ze genoeg energie overbrengt in haar video's en dat ze zichzelf blijft. Dat heeft ze goed gedaan."

Winnende vlog

In haar eerste vlog sloopte Isa een auto, in de tweede vlog ging ze met een quad de supermarkt in. In de winnende vlog speelde ze samen met haar coach een scène uit de film Home Alone na.