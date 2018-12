Deel dit artikel:













Man die claimt Peter Netten vermoord te hebben komt vrij: hij liet zich betalen voor bekentenis De politie zocht de omgeving af met een speurhond en zette een drone in. Foto: Hans van Hamersveld

OSS - De 23-jarige man Ossenaar die claimde dat hij in juni Peter Netten had doodgeschoten, is volgens justitie onschuldig. Hij had zich gemeld omdat hij daar anderhalf miljoen euro voor zou krijgen, aldus justitie. Hij wordt dinsdagochtend vrijgelaten, zo heeft de rechter besloten.

Geschreven door Malini Witlox

De politie zou ook weten wie het geld had betaald. Netten werd op 4 juni doodgeschoten op het plaatselijke woonwagenkamp. Een paar dagen later meldde Kaan D. uit Oss zich op het bureau. Hij zat sindsdien vast. Justitie hield er altijd al rekening mee dat hij niet de schutter was, maar iemand beschermde.