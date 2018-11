Deel dit artikel:













Woonwagenkamp Oss afgezet voor extra onderzoek naar moord op Peter Netten Onderzoek op het woonwagenkamp in Oss. (Foto: Gabor Heeres/SQ Vision)

OSS - De politie doet woensdag extra sporenonderzoek bij het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Daar werd de 30-jarige Peter Netten in juni doodgeschoten. In en rond twee woonwagens wordt grootschalig onderzoek gedaan.

Geschreven door Bart Elzendoorn

De bewoners van die woonwagens mogen niet naar binnen. Er is voor hen een ruimte geregeld waar ze kunnen verblijven. Het onderzoek startte woensdagmorgen en duurt waarschijnlijk tot het begin van de nacht. Speurhonden

Er is veel politie op de been bij het woonwagenkamp. Naast de recherche zijn onder meer de forensische opsporing en digitale recherche bezig met onderzoek. Er zijn ook speurhonden aanwezig. Er worden zwarte hekken om het kampje gezet om de boel af te schermen. Netten werd op 4 juni doodgeschoten op het woonwagenkamp. Een paar dagen later meldde een man uit Oss zich op het bureau. Hij zit sindsdien vast. Volgens het BD houdt justitie er rekening mee dat hij niet de echte schutter is, maar dat hij iemand beschermt.