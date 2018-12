Deel dit artikel:













Kilo's cocaïne verstopt in lading ananassap: Roosendaler krijgt negen jaar cel

ROOSENDAAL - Murat K. uit Roosendaal heeft maandag van de rechtbank in Middelburg negen jaar cel gekregen, omdat hij betrokken was bij de import van ruim 1000 kilo cocaïne uit Costa Rica. De drugs zat verstopt in een lading ananassap en werd in december 2015 onderschept in Raamsdonksveer.

Geschreven door Malini Witlox

Vanwege datzelfde transport werden ook Leroy W. uit Vlissingen en Mikail K. uit Middelburg veroordeeld, tot respectievelijk 32 maanden en 75 maanden cel. De drie waren vooral betrokken bij het binnenhalen van de drugs in de haven van Antwerpen en het transport naar Raamsdonksveer. Murat K. hield zich bovendien bezig met hennepteelt en de handel in wiet. Eerdere veroordelingen

Vanwege de vondst van de drugs werden eerder al twee mannen veroordeeld tot vijf en drie jaar cel. Tegen de vermeende opdrachtgevers loopt ook nog een proces bij de rechtbank in Den Bosch. Voor dat proces, met negen verdachten, worden volgend jaar zeventien dagen uitgetrokken.