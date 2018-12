Deel dit artikel:













FC Den Bosch pakt koppositie na gelijkspel, concurrenten laten punten liggen Danny Holla van FC Den Bosch in duel met Sylla Sow. Foto: OrangePictures.

DEN BOSCH - FC Den Bosch is de nieuwe lijstaanvoerder in de eerste divisie. De Brabantse ploeg behaalde bij het laag geklasseerde Jong FC Utrecht een moeizaam gelijkspel (1-1). Dat bleek voldoende voor de koppositie, omdat rivaal GO Ahead Eagles de tweede nederlaag op rij leed.

De club uit Deventer ging bij Jong PSV hard onderuit: 5-1. In de vorige competitiewedstrijd verloren de Eagles thuis van TOP Oss (0-1). Afgelopen vrijdag wisten andere titelkandidaten als Sparta Rotterdam (3-0 bij Helmond Sport), TOP Oss (0-5 tegen Roda JC) en FC Twente (2-5 tegen Jong Ajax) evenmin een punt te pakken. FC Den Bosch heeft nu één punt meer dan de Eagles en Sparta.