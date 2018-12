Huispakkenkoning Roy Donders vraagt faillissement van winkel aan: Rojami's gesloten

TILBURG - De kledingwinkel van Roy Donders (27) uit Tilburg wordt dinsdag failliet verklaard. Donders vroeg het faillissement zelf aan, omdat het al tijden niet goed ging met de verkoop. Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Privé, sprak de huispakkenkoning. Hij vertelde hier dinsdagmorgen over in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant.

“Het is een groot drama voor hem", vertelt Santegoeds. "Roy weet het natuurlijk al langer, afgelopen weekend hadden we er contact over.”

Roy vertelde toen: "Mijn hele ziel en zaligheid zit in Rojami's, jaren van mijn leven en dat van mijn familie zitten erin. Over anderhalf jaar zouden we tien jaar bestaan, maar dat gaan we dus zeker niet meer halen. Ik weet het allemaal niet, mijn succes lijkt ook mijn ondergang te zijn geworden”

Rampjaar

Roy heeft een moeilijk jaar achter de rug. Zijn opa overleed begin van het jaar, toen Donders nog aan het rouwen was om zijn oma waar hij daarvoor afscheid van moest nemen. Afgelopen zomer ging zijn relatie met Marvin uit en nu gaat het zakelijk ook nog mis.

Het was niet bekend dat het zo slecht ging met de winkel van Donders. Ook Santegoeds was verbaasd. "Iedereen dacht dat het hem voor de wind ging." Donders vindt het meer dan genoeg ellende voor één jaar. ”Het moet maar gauw 2019 worden”, verzuchtte hij tijdens het telefoongesprek.

Donders wilde graag een eigen winkel in het centrum, dat was een jeugddroom van hem. Achteraf had hij zijn winkel beter niet kunnen verhuizen uit Broekhoven, denkt Santegoeds. "De fans komen toch wel naar Roy toe. Die rijden wel om." De nieuwe zaak, met aanzienlijk hogere huur, had dan ook weinig tot geen meerwaarde. De winkel is inmiddels gesloten. De kans dat hij ooit weer open gaat is uiterst klein.

Oplossen

Donders wil het allemaal goed oplossen. Hij heeft al contact met een curator. Hij is niet persoonlijk failliet.