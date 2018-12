Deel dit artikel:













Vuurwapen en munitie verstopt in verborgen ruimte van auto, politie pakt twee mannen op Politie vindt vuurwapen in achterbank auto.

SPRANG-CAPELLE - De politie heeft maandagnacht in Sprang-Capelle twee mannen aangehouden, omdat ze in een verborgen ruimte in de auto een vuurwapen hadden liggen.

Geschreven door Robert te Veele

De verdachten, een 38-jarige Tilburger en een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, liepen tegen de lamp tijdens een controle op de Bevrijdingsweg. Agenten hadden de auto gevolgd vanaf de A59. Achterbank

Een van de mannen was eerder al aangehouden voor vuurwapenbezit. Hierop werd de auto verder onderzocht. In de achterbank werden twee verborgen ruimten gevonden. In een daarvan vonden de agenten een pistool met daarin een houder met patronen. De mannen zijn meegenomen naar het bureau en vastgezet.