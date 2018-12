Breda wint Access City Award: Hoe toegankelijk is de stad echt? [TEST]

Breda moest het opnemen tegen vier andere steden: Evreux in Frankrijk, Gdynia in Polen, Kaposvár in Hongarije en Vigo in Spanje. Uiteindelijk ging de Baroniestad er dus met de winst vandoor.

Maar is Breda echt zo toegankelijk? Wij namen de proef op de som met Yaeele van den Akker en Cyrill Teeuwen. Zij zitten beide in een rolstoel. En waar kan je dan beter beginnen dan bij de Grote Kerk? Dit vinden Yaeela en Cyrill ervan:

Niet te doen

Ook winkelcentrum De Barones bevalt Cyrill en Yaeela uitstekend. Want er is in het hele gebouw geen drempel te vinden. En dat is vaak anders. Yaeela: "Je komt vaak drempels tegen die je niet goed op kan. Of de stoep is heel schuin, dan wordt het heel zwaar om te rollen." Cyrill vult aan: "Inderdaad, stoepen zijn vaak niet haalbaar. Als je ergens naar binnen wil ligt er soms een drempel van tien centimeter. Daar kan je niet overheen, dat is gewoon niet te doen."

Dat maakt het bezoeken van een stad wel eens lastig voor Cyrill en Yaeela. Maar dus niet in Breda. Hoewel de kinderkopjes op sommige plekken in de historische stad wel voor wat problemen zorgen.

Oplossing

Maar ook voor de wielen die blijven steken tussen de kinderkopjes is in Breda een oplossing bedacht: op een aantal plekken zijn de kinderkopjes omgedraaid en afgezaagd zodat ze glad zijn en mensen er dus makkelijk overheen kunnen rijden.

“Samen met het Platform ‘Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk’, ondernemers, partners en vrijwilligers is er hard gewerkt aan een betere toegankelijkheid van onze stad”, aldus de gemeente tijdens de prijsuitreiking. Onder meer wethouder Miriam Haagh was hierbij aanwezig.

Evenementen

De afgelopen anderhalf jaar is bij achthonderd horecazaken en winkels en tweehonderd publieke gebouwen gekeken hoe toegankelijk ze zijn. Ook zijn evenementen onderzocht. Daaruit hebben ervaringsdeskundigen tips gegeven. Hiermee is Breda hard aan de slag gegaan.

De gemeente Breda won in 2017 al de landelijke toegankelijkheidsprijs. En dat Breda toegankelijk is, is ook niet onopgemerkt gebleven bij andere Europese steden. Woensdag brengt een delegatie uit Valencia een bezoek aan de stad.