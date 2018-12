PSV doet goede zaken in Mexico: ‘Ze zijn na FC Barcelona en Real Madrid de meest populaire club’

Het nieuws is in Mexico zelf nog niet aangekomen. “Maar dat komt door het tijdverschil, ze slapen nog in Mexico”, zegt Daniel Reyes, die voor het Mexicaanse Marca Claro PSV én de Mexicaanse spelers van de club volgt. “Maar geloof me: het wordt een gekkenhuis als iedereen wakker is en erachter komt.”

Populariteit

Met de aanwezigheid van Hirving Lozano en Erick Gutiérrez bij PSV en het verleden van spelers als Héctor Moreno en Andrés Guardado is de Eindhovense club een van meest populaire clubs geworden van PSV. "Als je de populairste clubs op een rijtje moet zetten, zijn FC Barcelona en Real Madrid het grootst, maar PSV komt daarna."

"Chivas is een heel speciale club. Ze hebben namelijk alleen maar Mexicaanse spelers. Daarmee is de club uniek, aangezien er naast Chivas maar twee clubs in de wereld zijn die ook alleen maar spelers van eigen bodem onder contract hebben staan" - Daniel Reyes, journalist Marca Claro.

Toch wil de koploper van de eredivisie dat die populariteit nóg groter wordt. "Sinds de komst van Lozano naar PSV is de club al veel groter geworden", vervolgt Reyes. "Maar ze gaan nu samenwerken met één van de grootste clubs van Mexico, die ook nog een enorm populair is in de VS." Reyes doelt op Chivas Guadalajara. De club geldt als een van de grootste en succesvolste clubs van het land en is ook ontzettend populair. Chivas heeft 1,3 miljoen volgers op Instagram. Ter vergelijking: PSV heeft er 'maar' 300.000.

Tekst gaat verder onder de Instagrampost.

Logische keuze

PSV haalde met 'Chucky' en 'Guti' twee Mexicaanse spelers in huis die beide afkomstig waren van CF Pachuca. Daardoor was het wellicht logisch geweest als PSV juist met die club in zee ging, maar Reyes snapt wel waarom PSV met Chivas een samenwerkingsverband heeft gesloten. "Pachuca lag voor de hand, maar dat is geen grote club in Mexico. Mede door de populariteit en grootte van Chivas, is het heel logisch dat PSV met die club in zee gaat."

Op commercieel gebied wil PSV dus bijvoorbeeld meer naamsbekendheid bereiken in Mexico, maar ook op sportief gebied kan de club baat hebben bij het samenwerkingsverband met Chivas. "PSV heeft al scouts in Mexico en die spreek ik weleens. Zij weten echt alles van de Mexicaanse spelers. Maar PSV gaat waarschijnlijk ook gebruik maken van de scouts van Chivas. Aangezien die club alleen maar Mexicaanse spelers in huis heeft, kennen die scouts veel jonge Mexicaanse talenten."

PSV heeft daarbij ook nog oud-spelers Carlos Salcido en Francesco 'Maza' Rodriquez benoemd tot ambassadeurs van de club in Mexico. De oud-spelers, beiden nog actief in hun vaderland, gaan een grote rol spelen bij het verstevigen van de relatie tussen PSV en Mexico.