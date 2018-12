Deel dit artikel:













Flinke vechtpartij met messen en stokken in AZC Overloon: 'Een behoorlijk chaotische situatie' (Foto: SK-Media)

OVERLOON - In het AZC in Overloon is dinsdagmiddag een vechtpartij tussen twintig bewoners uitgebroken. Ze gingen elkaar met stokken en messen te lijf. De politie heeft zes mensen gearresteerd. "Het was een behoorlijk chaotische situatie."

Geschreven door Roxanne Hazenberg

De politie heeft de twintig man uit elkaar gehaald en zes mensen gearresteerd. Vijf daarvan voor openlijke geweldpleging en eentje omdat hij agenten hinderde tijdens het ingrijpen. Één iemand raakte gewond aan zijn hoofd en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een woordvoerder is het nu weer rustig op het terrein. De politie gaat onderzoek doen naar de vechtpartij.