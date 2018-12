Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











LIVE: Wanneer mag je naar de Voedselbank? Stel jouw vraag aan onze deskundige tijdens de Q&A

EINDHOVEN - Hoeveel Brabanders zijn afhankelijk van de Voedselbank? Wanneer kom je in aanmerking voor een pakket? Hoe lang mag je er gebruik van maken? Donderdagavond probeert Omroep Brabant in een live Q&A antwoord te geven op deze en andere vragen over de Voedselbank en de actie Samen voor de Voedselbank.

Geschreven door Jessica Ranselaar





Stel je vraag

Marius de Jong van de Voedselbank Tilburg weet alles over hoe Voedselbanken werken. Samen met presentatrice Eefke Boelhouwers probeert hij jouw vraag te beantwoorden. De live Q&A begint donderdagavond om half zeven. Vragen kun je stellen via de livestream op Facebook.

Samen voor de voedselbank

Van maandag 3 december tot en met vrijdag 14 december zamelt Omroep Brabant lang houdbare producten in voor de Brabantse Voedselbanken. Dat doen we, omdat de Voedselbanken én hun cliënten wel wat hulp kunnen gebruiken. Wil je meer informatie over onze actie? Kijk dan op onze speciale themapagina.