Baas cafetaria in Geldrop jaagt overvaller weg met mes Cafetaria de Hulst overvallen (Foto: Danny van Schijndel)

GELDROP - Dinsdagavond vond in Geldrop een gewapende overval plaats op Cafetaria de Hulst. De eigenaar van de cafetaria had op dat moment toevallig een mes in zijn hand waar de overvaller zo erg van schrok, dat hij de benen nam.

Geschreven door Marlou van den Broek

De overvaller kwam binnen met een voorwerp dat op een vuurwapen leek. Er raakte niemand gewond. Over de buit is niets bekend.