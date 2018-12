Deel dit artikel:













Stamboom Maarten van der Weijden ‘té gewoon’, programma Verborgen Verleden schrapt zwemmer van lijst Maarten van der Weijden krijgt zondag zijn tweede huldiging. (Foto: ANP)

WASPIK - Was een van de voorouders van Maarten van der Weijden een stoere Viking die over de meeste ruwe zeeën zwom? Of liggen zijn roots juist in China waar hij in 2008 olympisch goud won? De langeafstandszwemmer uit Waspik zal het nooit weten.

Geschreven door Corné Verschuren

Van der Weijden stond op het wensenlijstje van het populaire tv-programma Verborgen Verleden van de NTR, maar werd van de deelnemerslijst geschrapt. “Ze vonden mijn stamboom té gewoon”, twittert Van der Weijden.



Het tv-programma gaat met bekende Nederlanders op zoek naar hun familiegeschiedenis. In het programma wordt de stamboom van de hoofdpersoon ontrafeld. Dat leidde regelmatig tot bijzondere ontdekkingen, ontmoetingen en verklaringen. Niet bij Van der Weijden dus. “Ik ben fan van het programma en was zo blij dat ik er aan mee mocht doen. Maar té gewoon is ook mooi”, gaat de tweet verder. Van der Weijden krijgt bijval op Twitter. “Ieder mens is bijzonder en uniek”, reageert iemand op Twitter. “Acht generaties terug vind je al 128 mensen met 128 verhalen, zeker te weten dat daar ontroerende verhalen tussen zitten”, vindt een tweede twitteraar. Een derde twitteraar hoopt dat het programma over driehonderd jaar nog bestaat. “Dan duikt ene Van der Weijden in zijn stamboom en vindt dat hij nakomeling is van een bijzondere voorvader.”