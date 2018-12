Dimphij en Roos zijn wereldkampioen buikdansen: 'Ik ben nog aan het bijkomen!’

BERGEN OP ZOOM - Dimphij en Roos Kuijpers zijn afgelopen weekend wereldkampioen buikdansen geworden. Moeder en dochter uit Bergen op Zoom pakten de hoofdprijs bij de formaties in de categorie Classical Oriental. "Ik ben nog aan het bijkomen!"

“We deden samen mee met een formatieteam dat was samengesteld met dansers uit heel Europa”, aldus Dimphij. Dat de gelegenheidsgroep meteen het goud pakte bij Classical Oriental (‘Dat ken je uit oude films, haha!’) en zilver bij Fusion Fantasy, was dan ook een geweldige prestatie. “Fantastisch gedaan. Ik ben nog aan het bijkomen!”

Oost-Europese landen

Dochter Roos (15) kon haar wereldtitel niet prolongeren. Zij moest bij de individuele wedstrijden genoegen nemen met het zilver. “Toch nam ze dus dit jaar drie medailles mee in plaats van één”, zo relativeert Dimphij de prestaties van haar dochter. “Ze had op meer gehoopt, maar is op zich tevreden. Maar ja, je moet wel meewegen dat er veel dansers meedoen uit Oost-Europese landen als Polen, Oekraïne en Rusland. Die zijn zó sterk, ook qua sponsoring, terwijl wij het voornamelijk uit eigen zak betalen. Dat maakt het toch lastig.”