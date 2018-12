Sinterklaasbingo voor daklozen in Eindhoven, en de hoofdprijs is... shag!

EINDHOVEN - Een sjaal, handschoenen, deodorant of zelfs een pakje shag. Bijzondere prijzen bij een speciale Sinterklaasbingo voor daklozen in Eindhoven woensdagmiddag. "Iedereen verdient gezelligheid."

"Bingo!", schreeuwt de 42-jarige Roy uit Eindhoven. Hij raakte zijn baan kwijt en zit nu diep in de schulden. Sinds een jaar leeft hij op straat. "Het is fijn om even uit de sleur te zijn", vertelt hij. "Je kunt hier ook met andere daklozen praten. Ik weet nu ook beter waar ik hulp kan zoeken."

Buiten steekt Serkan Ekinici (33) even een shaggie op. "Het is heel gezellig!" Hij leefde lang op straat, maar heeft sinds drie maanden tijdelijk onderdak. Nu wil hij vooral anderen helpen. "Veel mensen hier spreken geen Nederlands. Ik lees daarom brieven voor of help ze met telefoneren. We steunen elkaar hier."

Warmte

De organisatie laat de dak- en thuislozen zeker tijdens Sinterklaasavond niet in de kou staan. "Hier voelen ze even wat warmte. Het is zo belangrijk dat ze het even gezellig hebben", vertelt Margareth Pluijmers van Inloophuis 't Hemeltje, terwijl ze soep uitdeelt. Daarnaast heeft de bingo nog een voordeel. "Nieuwe gezichten kunnen we gelijk wegwijs maken bij hulpinstanties."

De feestdagen zijn extra moeilijk voor de daklozen. "Juist dan komt veel verdriet boven. Als je zelf problemen hebt, is het extra moeilijk om het iedereen gezellig te zien hebben", weet Pluijmers. Of het geen slecht idee is om juist daklozen een buil shag te geven? "Nee hoor", vindt Pluijmers. "Als je iedere dag moet vechten voor je bestaan, dan mag je best eens een shaggie roken als dat kalmerend werkt."

Ook tijdens Kerst en de jaarwisseling worden activiteiten voor de daklozen georganiseerd. Zo is er op Kerstavond een groot diner.