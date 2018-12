Project X-feest aangekondigd in Katwijk bij Cuijk, duizenden jongeren geven aan dat ze komen

KATWIJK - Het Brabantse Katwijk telt maar een paar honderd inwoners. Toch lijkt het erop dat er vrijdag duizenden bezoekers op het dorpje afkomen. Op Facebook is een Project X-feest aangekondigd. Bijna zevenduizend mensen hebben al aangegeven dat ze komen. Ook op andere plekken zoals op WhatsApp geven jongeren massaal aan naar Katwijk te zullen komen.

'Feest! In Katwijk', dat is het enige dat er aan info is gegeven op de Facebook-pagina van het aangekondigde 'feestje' in het dorpje Katwijk. Toch hebben ondertussen zo'n 6,8 duizend mensen aangegeven dat ze vrijdag aanwezig zijn. Nog eens 16 duizend mensen zijn geïnteresseerd zo is te zien op de pagina.

In eerste instantie dacht de politie dat het om het Zuid-Hollandse Katwijk ging, maar zij laten weten dat het toch echt om het dorpje in Noord-Brabant gaat.

Groningen

De naam Project X werd in september 2012 bekend. Een meisje had de uitnodiging voor haar verjaardagsfeest openbaar op social media gedeeld, waarop duizenden jongeren naar haar woonplaats Haren trokken en enorme rellen veroorzaakten.