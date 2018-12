Project X-feest dreigt in Katwijk, meisje (15) ondergedoken: 'Dit lijkt te gaan ontsporen'

"Het is op dit moment zo'n hectische situatie. Mijn nichtje is uit huis gehaald en op een andere locatie ondergebracht", vertelt oom Marcel. De 15-jarige dochter van zijn broer organiseerde een feestje, in Katwijk bij Cuijk. Dat groeide woensdag uit tot een Project X feest.

"Ze plaatste een berichtje op Snapchat binnen haar vriendengroep om haar vrienden uit te nodigen voor een gezellig, klein feestje. Alleen een van haar vrienden vond het nodig dat openbaar op social media te gooien. Met alle gevolgen van dien."

'Het is een rollercoaster'

Vervolgens werd er een Facebook-evenement aangemaakt. Het is niet duidelijk wie dat deed, maar daar had het 15-jarige meisje niets mee te maken. "Nee, daar heeft zij niets mee te doen", zegt de oom Marcel.

"Het is zo'n rollercoaster op dit moment. Ze is helemaal overstuur. Er worden ook forse bedreigingen geuit. Mensen die via Facebook zeggen dat ze de boel gaan verbouwen. Momenteel is er intensief overleg met de politie over hoe het nu verder gaat."





'ME en enorme rellen'

De politie laat aan Omroep Brabant weten dat ze op de hoogte zijn van het aangekondigde Project X-feest. Ze zijn alert en houden de situatie in de gaten. "Er is in ieder geval ook ME opgetrommeld en er wordt rekening gehouden met enorme rellen", laat oom Marcel weten.

De naam Project X werd in september 2012 bekend. Een meisje had de uitnodiging voor haar verjaardagsfeest openbaar op social media gedeeld, waarop duizenden jongeren naar haar woonplaats Haren trokken en enorme rellen veroorzaakten.