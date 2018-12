Luc maakte een levensgrote beer voor zijn vriendin, en nu voor iedereen [FOTO'S]

Luc Holterman was pas net samen met zijn vriendin, toen zij naar Parijs vertrok om daar te studeren. De eerste verjaardag die hij van haar mee zou maken, zat ze in de stad van de liefde. Samen met haar ouders en een vriendin ging hij op bezoek, maar daar hoorde wel een bijzonder verjaardagscadeau bij: "Ik wilde een grote knuffel van luxe interieurstoffen, maar dat kon ik niet vinden. Toen heb ik stof besteld en heb de beer bij een naaiatelier laten maken." Dat kostte wat moeite, maar was het zeker waard. "Kwam ik bij mijn schoonouders die ik net kende, propte ik ook nog de auto vol met zo'n grote beer", lacht Holterman.

Eenmaal terug in Nederland viel de beer enorm in de smaak bij familie en vrienden en zo werd het idee van een bedrijf in beren geboren: "We hebben 12 samples gemaakt voor we tevreden waren over het model, vanaf toen is de bal gaan rollen."

Praatprogramma's

Het harde werken zit er nog niet op. Luc vult alle beren met de hand. De beer komt binnen als een soort hoes en hij vult ze met gerecycled plastic: "Per beer ben ik ongeveer twintig minuten bezig. Ik kijk alle praatprogramma's terug en dan is het goed te doen."

Warme beertjes over de toonbank

Hij hoopte één beer in de maand te verkopen, maar inmiddels doet hij er een paar per week op de post. De Bosschenaar geniet met volle teugen: "Als ik dan een foto zie van een gozer van mijn leeftijd die op zo'n knuffel in slaap is gevallen, dat is het allergaafste. Echt waanzinnig om mee te maken." Voorlopig is Luc nog wel zoet met het vullen van de beren.