Rachella heeft last van schimmel in haar flat, en ze is niet de enige: 'De vensterbanken rotten'

De flats aan de Nassaulaan zijn de oudste van Tilburg. Ze zijn gebouwd in 1953. Dat heeft z'n charme. Het zijn kleinschalige complexen: drie woonlagen. Geen lifts. Eenmaal binnen zie je de gebreken. Verschillende bewoners bevestigen aan Omroep Brabant dat ze last hebben van schimmel.

Keuken

Bij Rachella Hofman zie je zo dat er iets mis is. "Hier zie je het al", wijst ze naar een hoek in de keuken. Een flinke zwarte schimmelvlek. "Die is van vorig jaar. Het ontstond tegelijkertijd met dit vlekje", wijst ze naar beneden. "Hier eet mijn kat altijd, dus da's ook niet goed voor zijn gezondheid. Dit heb ik weggepoetst." Maar desondanks zie je dat de schimmel zijn zwarte sporen heeft achtergelaten op de wit geschilderde muur.

De schimmel vorig jaar in de keuken van Rachella Hofman in Tilburg

Kletsnatte ramen

Rachella wijst naar de vensterbank in de keuken. "De verf bladdert eraf. De vensterbanken zijn aan het rotten." Dat is ook te zien in de woonkamer en slaapkamers. "Als ik wakker word begint het al met kletsnatte ramen. Ik ben zeker een half uur tot drie kwartier aan het luchten voor het een beetje weg is." Woensdag had ze een medewerker van WonenBreburg op bezoek. "Weet je wat die adviseerde? Om drie kwartier te luchten en ondertussen de verwarming vol open te draaien. Weet je wat dat kost?"

Schimmel op de vensterbank in het huis van Rachella Hofman in Tilburg

Reactie WonenBreburg

Dat er een medewerker is langs geweest, bevestigt WonenBreburg. In een schriftelijke reactie schrijven zij: "Nadat mevrouw haar melding bij ons had gedaan, hebben wij haar gebeld om een afspraak te maken en zijn we vanochtend (woensdagmorgen, red) bij haar langsgegaan. Tijdens het bezoek gaf mevrouw aan dat de foto’s vorig jaar zijn gemaakt en dat er nu, gelukkig, nauwelijks sprake is van schimmel. Mevrouw gaf aan dat ze bang was dat de schimmel deze winter weer terug zou komen. We gaan haar adviseren hoe ze kan zorgen voor een goed binnenklimaat, en hebben met haar afgesproken dat onze opzichter komende week iedere ochtend bij haar langsgaat. Hij adviseert haar dan over hoe te ventileren, in afwisseling met stoken, om zo te voorkomen dat de schimmel weer terugkomt."

Schimmel in het huis van Rachella Hofman in de Nassaustraat in Tilburg

Rachella krijgt dus hulp, maar blij is ze er niet mee: "Ik weet het gewoon niet. Ze vroegen het me vanmorgen ook maar ik heb er geen vertrouwen in dat dit goed af gaat lopen. Volgens mij willen ze over een paar jaar deze flats gaan slopen en er iets nieuws voor in de plaats zetten. Ik denk niet dat ze hier de boel echt goed op gaan knappen."