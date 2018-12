Probleemwijk Oss: 'Dit los je niet op met regeltjes van bovenaf, dat werkt hier niet'

OSS - Herhaaldelijke problemen met eenzelfde groep werkloze jongeren van in de twintig, zijn voor burgemeester Wobine Buijs van Oss aanleiding om een deel van de volkswijk Schadewijk aan te wijzen tot veiligheidsrisicogebied. Met ingang van woensdag Een verslaggever van Omroep Brabant ging poolshoogte nemen en sprak met SP-raadslid Marie-Therese Janssen en voorzitter van de wijkraad van Schadewijk, Max Westerveld.

Het is een ingrijpende maatregel, een wijk aanwijzen als risicogebied. Het betekent dat je mensen staande mag houden, mag fouilleren en dat tassen en auto's mogen worden gecontroleerd. Maar de problemen, zoals bijvoorbeeld met het afsteken van vuurwerk, spelen al zo lang en zijn zo hardnekkig, dat burgemeester Wobine Buijs geen andere oplossing ziet. Ondertussen wordt er gewerkt aan een plan dat gericht is armoedebestrijding, hulp aan gezinnen en het herstellen van het vertrouwen van wijkbewoners in de gemeente en andere instanties. De hoop is dat daarmee ook de problemen met de groep jongeren worden aangepakt.

Maar SP-raadslid Marie-Therese Janssen ziet helemaal geen heil in deze aanpak. "Ik denk dat het probleem is dat deze jongeren ontheemd zijn geraakt. Er stond hier een prachtig gebouw waar jongeren elkaar vonden, waar jongerenwerkers waren en je makkelijk naar binnenliep. Dat is verdwenen, daar is een nieuw gebouw voor in de plaats gekomen en dat binnenlopen gebeurt dus niet meer. De jongeren hebben dus geen plek meer en zijn onvoldoende opgevangen en niet genoeg begeleid."

"Een oplossing zouden straatcoaches kunnnen, zorgen dat je dichtbij deze mensen komt. Met ze in gesprek gaan. Vanuit dat gegeven kun je iets bereiken. Niet met allerlei maatregelen en regeltjes van bovenaf. Dat werkt niet in deze wijk."

Wijkraad hoopt met uitgebreid plan op oplossing

Voorzitter van de wijkraad Schadewijk Max Westerveld begrijpt dat er maatregelen worden genomen, maar was wel enigszins verrast door de zwaarte ervan. "We zijn een dag van tevoren geïnformeerd, weten uiteraard wat er speelt en kunnen daar iets van vinden. Maar we zien dit toch vooral als een aangelegenheid voor de politie en de burgemeester."

Hij denkt wel dat de ingreep van de burgemeester op korte termijn werkt. "We zitten in de vuurwerkperiode, dus dat probleem is voor nu wel even opgelost. Denk ik. Hoop ik. Op de langere termijn heb ik mijn hoop gevestigd op het plan dat nu wordt gemaakt voor armoedebestrijding en hulp aan de gezinnen in de wijk. Daarmee moet het probleem met de jongeren ook zijn opgelost."