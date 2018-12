Peter (48) is cybervrijwilliger op het dark web: 'Ik krijg energie van mensen ontmaskeren'

BREDA - Illegale wapens kopen, valse paspoorten verhandelen of drugs kopen. Het is allemaal mogelijk op de diepste laag van het internet: het dark web. De politie gaat door heel Nederland nu cybervrijwilligers inzetten die deze vorm van criminaliteit gaat bestrijden. De eerste groep cybervrijwilligers is onlangs klaargestoomd om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan op het dark web. Het is een groep van veertien vrijwilligers uit het hele land, waaronder de 48-jarige Peter uit Breda.

“In 2015 kreeg ik een herseninfarct waardoor ik mijn werk van toen niet meer kon doen. Ik raakte eenzijdig verlamd, werd arbeidsongeschikt en heb drie jaar moeten revalideren. Ik heb nog steeds last van zenuwpijnen, maar ik wilde kijken wat ik nog wel kon. Ik heb een passie voor ICT en recherchewerk, dus toen kwam ik hierop uit. Ik zeg altijd ‘kennis is macht, maar passie is kracht’, en die kracht geeft me weer energie om mijn beperkingen en pijnen aan te kunnen”, vertelt Peter.

Peter werkte voordat hij een herseninfarct kreeg sinds 2003 als politievrijwilliger op straat. Daarnaast werkte hij als hoofd van een distributiecentrum. “Toen ik dit niet meer kon doen, heb ik aangeklopt bij het cybercrimeteam Zeeland-West Brabant. Daar controleerde ik alle cybercrime aangiftes. Toen ben ik door de Landelijke Eenheid benaderd voor het Darkwebteam en van het een kwam het ander”, legt Peter uit.

Dark web

57 procent van alle actieve domeinen op het dark web houdt zich bezig met illegale activiteiten. De cybervrijwilligers zullen zich via de TOR-browser op verschillende Darknet Markets begeven en in kaart brengen welke activiteiten zich daar afspelen. Op de website van Peter legt hij onder andere uit dat het gebruik van de TOR-browser ervoor zorgt dat je zo goed als onzichtbaar bent en mensen er niet achter kunnen komen via welke browser je illegale activiteiten uitoefent.

Je kunt dit soort zaken echt niet alleen oplossen.

Het dark web heeft Peter altijd al geboeid. “Ik vond altijd al dat bepaalde zaken niet klopten. Als we straks iets tegenkomen wat we niet vertrouwen, gaan we dat eerst met de Landelijke Eenheid bespreken. Je kunt zaken echt niet alleen oplossen en je moet heel zorgvuldig te werk gaan.”

Werkwijze

De cybervrijwilligers hebben verschillende plenaire trainingen gehad. In de trainingen was er aandacht voor juridische aspecten en het opmaken van een proces-verbaal, maar ook voor mentale weerbaarheid. “Je ziet al heel snel hele heftige dingen. Als je iets met kinderen ziet, of met terrorisme of drugs, dan kan je zo met een crimineel in aanraking komen”, vertelt Peter.

“Ik heb een laptop meegekregen met allerlei beveiligingen. Van daaruit gaan we verschillende opdrachten uitvoeren. We kunnen bijvoorbeeld iemand ontmaskeren die illegale vuurwapens aanbiedt. Wat voor opdrachten het precies worden, gaat de Landelijke Eenheid bepalen. We zijn nu nog aan het surveilleren op het dark web, maar de concrete zaken gaan nu beginnen”, zegt Peter. “Gisteren kreeg ik mijn cybercrime dark web diploma.”

'Het is voor mij een medicijn'

Het valt Peter op hoe weinig mensen eigenlijk weten wat er achter hun computerscherm gebeurt. “Iedereen zit op het internet, maar hoe goed is iedereen bewapend? Vroeger werd er geld uit je tas gehaald, maar nu worden hele bankrekeningen geplunderd. En dan spreken we alleen nog maar van het ‘gewone’ internet. Als ze bij de politie terechtkomen zijn ze al te laat.” Peter geeft hierom op zijn website cybercrimeinfo.nl informatie over alle gevaren van het (dark) web. “Iedereen die een graantje meepikt van de kennis, wordt weerbaarder.”

Peter doet nu iets wat hij leuker vindt dan alle dingen die hij ooit heeft gedaan. “Ik word betaald door de overheid dus ik wil iets terug doen. Ik krijg energie van mensen ontmaskeren en het helpt me met mijn pijnen. Het is voor mij echt een medicijn.”