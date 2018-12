Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Echtpaar opent deur, krijgt klap in gezicht en daders vluchten; waarom maakten ze niets buit? Hulpdiensten zijn ter plaatse (Foto: FPMB Foto Persbureau Midden Brabant)

WAALWIJK - De bel gaat, een echtpaar doet open en een van de twee krijgt direct een vuist in zijn gezicht. Dit gebeurde dinsdagavond bij een woning aan de Prof. Piersonstraat in Waalwijk. Twee mannen mishandelden het echtpaar en vluchtten vervolgens weg zonder buit. Waarom ze alleen maar klappen kwamen uitdelen, is nog de vraag.

Geschreven door Marlou van den Broek

De mannen die dinsdagavond de eerste bewoner in het gezicht hadden geslagen, sloegen en schopten de ander vervolgens ook. Het echtpaar moest vanwege hun verwondingen naar het ziekenhuis. LEES OOK: Man en vrouw gewond geraakt bij mishandeling in Waalwijk, dader mogelijk gewapend Ook waren er kinderen aanwezig. Zij raakten niet gewond en zijn door naasten opgevangen. Dinsdagavond meldde de politie dat het ging om een woningoverval. Uit nader onderzoek bleek het om een mishandeling te gaan. Daders

Er zijn twee mogelijke daders gezien die na de mishandeling richting de Groen van Prinstererlaan vluchtten. Beiden waren ongeveer 40 jaar oud en droegen een spijkerbroek. Een van hen droeg een grijze jas en een grijze muts, en de andere dader droeg een gele jas. Heeft u iets gezien?

De politie is nog op zoek naar de daders en roept getuigen op zich te melden. Heeft u iets gezien? Bel dan 0900-8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06-12207006. Belt u liever anoniem, bel dan met het nummer 0800-7000.