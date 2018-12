Project X in Katwijk? Burgemeester: 'Er is geen feest en er komt geen feest'

"Ik spreek namens de gemeenschap van Cuijk en in het bijzonder de verontruste bewoners van het kerkdorp Katwijk", schrijft burgemeester Hillenaar op de gemeentewebsite.

"We moeten ons voorbereiden op alle scenario’s. De informatie die samen met de politie is vergaard en geduid, zorgt ervoor dat we met meerdere opties rekening moeten houden."

'Mensen tegenhouden'

Het kerkdorp Katwijk ligt in de gemeente Cuijk en telt maar een paar honderd inwoners. Toch kan het zomaar gebeuren dat er vrijdag duizenden mensen op bezoek komen. Een 15-jarig meisje nodigde via haar vriendengroep op Snapchat 'iedereen' uit om naar haar verjaardagsfeest te komen. Die uitnodiging werd door anderen openbaar gedeeld op Facebook, waardoor er een Project X-feest dreigt te ontstaan waar duizenden mensen de nodige chaos veroorzaken.

"We willen ervoor zorgen dat mensen van buiten Cuijk, die vrijdag met verkeerde bedoelingen hier naartoe komen, worden tegengehouden”, schrijft de burgemeester van Cuijk.

Project X

De naam Project X werd in september 2012 bekend. Een meisje in Haren in Groningen had de uitnodiging voor haar verjaardagsfeest openbaar op social media gedeeld, waarop duizenden jongeren naar haar woonplaats trokken en enorme rellen veroorzaakten.

De schade in het dorpje Haren bedroeg toen zo'n 250.000 euro. Bovendien raakten er dertig mensen gewond. De politie wil voorkomen dat zich dit in Katwijk herhaalt.