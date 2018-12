Drie zwaargewonden na mogelijke steekpartij in Tilburg, politie op de been vanwege 'grimmige sfeer'

Ooggetuigen omschreven de sfeer in de Korhoenstraat als 'zeer grimmig'. Bij een huis waren alle ramen aan de voorkant ingeslagen. Het glas ligt volgens onze verslaggever tot op zo'n vijf meter voor het huis. Her en der liggen gesneuvelde bloempotten waar mogelijk mee gegooid is. De politie houdt een oogje in het zeil, omdat iedereen nu zo het huis in kan. Het gaat vermoedelijk om een ruzie tussen de bewoners van twee huizen in de straat. Het zou volgens een buurtbewoner al eens eerder uit de hand zijn gelopen.

Uit de hand gelopen

Verderop in de straat wappert ook een politielint. Daar is geen schade zichtbaar, maar duidelijk ook iets aan de hand geweest. Beschadigde auto's maken de ravage in de straat compleet. Veel straatbewoners zeggen niets meegekregen te hebben van het voorval. Een vrouw had wel iets gehoord en gezien. "Het was zo'n heisa dat je niet kon zien wat er precies aan de hand was."

'Tijd nodig'

Rond middernacht, toen de politie aanwezig was, werd de situatie weer rustig in de straat. De recherche onderzoekt wat er is voorgevallen en wat de aanleiding was. "De verwachting is dat dit nog even tijd nodig heeft", laat een woordvoerder weten.





Ruzie in de Korhoenstraat in Tilburg loopt uit de hand, drie zwaargewonden





De politie hoopt in de loop van de donderdag met meer informatie naar buiten te kunnen komen.