110 euro meer kwijt aan onroerendezaakbelasting, inwoners van Cuijk zijn volgend jaar de klos Voor veel gezinnen is het lastig rondkomen. (Foto: rbgstock)

CUIJK - In Cuijk gaat de onroerendezaakbelasting volgend jaar met 32 procent omhoog. Huiseigenaren gaan daar volgend jaar gemiddeld 110 euro per jaar meer betalen dan vorig jaar. De Vereniging Eigen Huis hield een steekproef onder 111 Nederlandse gemeenten en de Brabantse gemeente bleek de sterkste stijger. Het landelijk gemiddelde is 2,2 procent.

Geschreven door Peter de Bekker

Dit jaar steeg de belasting in Cuijk al met twaalf procent. Stopmiddel voor financiële gaten

De VEH hekelt het feit dat huiseigenaren via de ozb moeten opdraaien voor begrotingstekorten. Dit risico neemt volgens de vereniging alleen maar toe nu gemeenten steeds meer nieuwe taken toegewezen krijgen vanuit het Rijk. De vereniging kijkt ook bezorgd naar de toekomst. Dan moeten wijken en huizen overschakelen van aardgas op elektriciteit. De VEH vreest dat de huizenbezitters voor de hoge kosten opdraaien. De vereniging vindt dat de ozb niet het stopmiddel mag om de tekorten bij deze 'energietransitie' aan te vullen. Asten sterke daler

Overigens stijgt de ozb niet in alle gemeenten. In 25 van de 111 onderzochte gemeenten daalt die juist. Een van de grootste dalers is de gemeente Asten, waar de heffing acht procent lager uitvalt.