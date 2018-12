Kringloopwinkel heeft 5000 euro over en geeft het weg aan wie het goed kan gebruiken

“Veel, echt heel veel reacties”, zegt Guus Jansen van Kringloop Overlangel. “Stichtingen, mensen of verenigingen kunnen zich nog steeds aanmelden, dat kan tot 31 december.” Dat de kringloop kan ‘strooien met geld’, heeft simpelweg een economische reden. “We hebben het dit jaar heel goed gedaan, we hoeven geen winst te maken en de vijfduizend euro die over is gaan we terug geven aan de mensen.”

Bij de Stichting Kringloop Overlangel hebben ze het liefst dat aanvragen voor het geld ook uit de regio komen waar ze actief is. Globaal de omgeving Ravenstein, Grave en Schaijk. “Uit die regio komen de mensen ook spullen brengen", verduidelijkt Guus Jansen. “En natuurlijk hoort ons dorp Overlangel daar ook bij.”

Positieve reacties

Behalve reacties van clubs, stichtingen die de vijfduizend euro wel willen hebben zijn er ook reacties van klanten spullen kopen of spullen brengen bij de kringloop. Mario is zo’n vaste klant. “Ik vind het fantastisch dat ze dat doen, echt heel goed.” Hij heeft zelf wel een idee . “ Ik weet dat de voetbalclub hier in het dorp het heel goed kan gebruiken.”

Vrijwilligster Mientje beslist mee naar wie de 5000 euro straks gaat.

Naar wie gaat het geld?

De vrijwilligers van de kringloop gaan in het nieuwe jaar met z’n allen rond de tafel zitten, om een keuze te maken uit de tientallen aanmeldingen. Omdat er echt heel veel aanvragen zijn bestaat er ook een mogelijkheid, dat de vijfduizend euro door meerdere partijen gedeeld moet worden.