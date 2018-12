Deel dit artikel:













Het huizenaanbod in Brabant groeit het snelste van Nederland Archieffoto: ANP

EINDHOVEN - De woningmarkt in Brabant laat volgens de provincie ‘een duidelijk herstel zien’. In 2017 kwamen er bijna 12.000 nieuwe huizen in Brabant bij. Dat is de hoogste toename sinds 2009, concludeert de provincie donderdag in een rapport.

Geschreven door Ron Vorstermans

Vergeleken met de andere provincies is Brabant zelfs koploper in uitbreiding van het huizenaanbod. Volgens CBS-gegevens is de woningvoorraad in de provincie gegroeid met 7,1 procent vanaf begin 2012 tot en met september 2018. Op de tweede plek komt Flevoland met 6,7 procent. "De woningmarkt zit in de lift, maar er is geen reden voor zelfgenoegzaamheid”, zo schrijft gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte). “Meer vraaggericht bouwen blijft de grootste uitdaging. We kunnen voldoende plannen hebben, maar met teveel van hetzelfde gaan we de gewenste productie niet realiseren.“ Bouwplannen

Volgens de provincie worden er dit en volgend jaar nog 11.000 tot 12.000 woningen gebouwd in de provincie. Bijna driekwart van de nieuwe woningen in Brabant wordt gebouwd binnen de bestaande stedelijke gebieden. Zo kondigde Eindhoven eind 2017 aan de ‘oververhitting’ van de woningmarkt actief tegen te gaan. De gemeente wil de komende jaarlijks drieduizend extra huizen bouwen.