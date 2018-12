'Iedere dag afwachten of de trein wel rijdt', reizigers in actie tegen storingen op Maaslijntje

"Zo erg is het nog nooit geweest", zeggen de actievoerders. Ze stuurden een klachtenformulier naar de provincie Limburg die de concessie voor de treinverbinding aan Arriva heeft gegeven. "Het is iedere dag de vraag of de trein wel rijdt. Maar ook als die rijdt is het de vraag: tot hoever gaat 'ie dan?".

Toni Vos heeft de treinverbinding dagelijks nodig voor haar werk in Vortum-Mullem. "Als ik te laat kom moet ik verlofuren inleveren. Dat zijn er nu al vijftien, ook omdat ik onlangs een hele dag niet kon komen omdat de trein niet reed." Vorige week nog strandde haar trein kort na vertrek vanaf station Nijmegen. Dat kostte Toni opnieuw een uur verlof. "Ik sta 's morgens echt met zenuwen op: rijdt mijn trein wel?"

Kunnen we wel op tijd naar huis?

Marijke Edelman werkt bij DSM in Boxmeer. Als ze in Nijmegen instapt in de Maaslijn heeft ze er al een rit vanuit Ede opzitten. "Dan is het toch even doorstappen om op tijd in de trein te zitten, maar dan moet je maar afwachten of die gaat rijden." "We stranden regelmatig ergens halverwege en dan sta je op een koud perron te wachten op de volgende trein", vult haar collega Gert-Jan van Duijn aan. "Op het werk kijken we al ruim van tevoren of we wel naar huis kunnen."

Ook voor leerlingen van scholen in Cuijk en Boxmeer zijn de treinstoringen een grote bron van ergernis. "We komen vaak te laat en dat is wel irritant want dat wil je natuurlijk niet." Soms moeten ouders inspringen om de kinderen naar school te brengen.

Dagelijkse stress

'Ik moet in Venray overstappen om met de trein naar Eindhoven te gaan," zegt een Fontys-student. "Het is al verschillende voorgekomen dat ik die overstap van tien minuten niet haal." Het bezorgt hem dagelijkse stress: "Kom ik op tijd? Ga ik er überhaupt komen?"

Vervoersmaatschappij Arriva wijst voor het hoge aantal storingen naar de haperende techniek van spoorbeheerder ProRail. Die zegt op haar beurt dat er op korte termijn geen oplossing mogelijk is. ProRail heeft op termijn wel plannen om het enkel spoor van de Maaslijn uit te breiden met extra inhaalsporen en uit te rusten met bovenleiding.

Raadsvragen

De situatie heeft geleid tot vragen van het CDA in de gemeenteraad van Boxmeer. De partij vindt het onacceptabel dat er voorlopig geen oplossing komt en dat reizigers maar moeten wennen aan de problemen. Het CDA heeft ook vragen gesteld aan de betreffende staatssecretaris.