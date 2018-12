Deel dit artikel:













Brabanders geven het meeste geld uit in december: 'Gezelligheid mag wat kosten' Brabanders geven graag geld uit in december. (Archieffoto)

EINDHOVEN - We hebben geen kalender nodig om te weten dat het december is. Bekijk je banksaldo en je weet genoeg. December is de duurste maand van het jaar en dat merken we in de portemonnee. Zeker hier in Brabant, want uit een onderzoek van internetbank Knab blijkt dat Brabanders het meeste geld uitgeven tijdens de feestmaand.

Geschreven door Marlou van den Broek

De analisten van Knab bestudeerden 18,6 miljoen transacties in de periode 2015-2018. Ze keken hierbij naar het geld dat uit de muur werd getrokken, de betalingen via pinkastjes en de betalingen via iDEAL. Hieruit bleek dat Brabanders vorig jaar 10 procent meer geld uitgaven dan het landelijk gemiddelde. Volgens retaildeskundige Paul Moers komt dit door onze mentaliteit. “Het heeft te maken met het bourgondische dat in de cultuur van Brabant zit”, zegt Moers. “Brabanders zijn per definitie niet gierig. Je ziet het ook aan de prachtige winkels en horeca. En de mensen zie je letterlijk en figuurlijk op straat." Op het kaartje is te zien dat Brabant 10 procent boven het gemiddelde zit. Opvallend is dat Brabant qua uitgaven over het hele jaar 2017 niet op plek 1 staat, maar op plek 3. “Brabanders zoeken per definitie gezelligheid. De decembermaand is natuurlijk een en al gezelligheid, dus dan snap ik wel dat Brabanders losgaan”, zegt Moers. Volgens hem is die gezelligheid voor Brabanders heel bepalend voor hun uitgaven. “Guus Meeuwis zingt het al: ‘Het licht gaat nooit uit.’ En dat mag ook wat kosten.” Uit het onderzoek is ook gebleken dat de provincies Friesland, Drenthe en Groningen het minste geld uitgeven. “In het noorden hebben ze een hele andere manier van denken”, zegt Moers. “Daar zijn ze veel minder bourgondisch.” Alle bevindingen van het onderzoek vind je hier.