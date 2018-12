Deel dit artikel:













Burgemeester helemaal klaar met overvallen: 'Dit is onacceptabel' Burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek

BEEK EN DONK - In drie weken tijd twee overvallen op dezelfde benzinepomp in Beek en Donk, en daarbovenop ook nog eens vier andere overvallen. Het houdt niet alleen de inwoners van Beek en Donk, maar ook burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek in zijn macht: "Het is onacceptabel dat wij in onze gemeenschap last hebben van deze overvallers."

Geschreven door Ilse Schoenmakers

De laatste overval, waarbij een tankstation voor de tweede keer werd overvallen, is het onderwerp van gesprek in het dorp donderdagochtend. Pompmedewerkers zijn duidelijk aangeslagen en ook klanten stappen met een ander gevoel de straat op: "Het kan eigenlijk overal en op elk moment van de dag gebeuren, dat zet je wel even aan het denken." Velen betuigen dan ook hun steun bij het afrekenen van de brandstof. Die schrik ervaart ook burgemeester Frank van der Meijden: "Ik merk dat het knaagt aan het veiligheidsgevoel en de veiligheidsbeleving van inwoners." De burgemeester bezocht donderdagochtend dan ook meteen de benzinepomp om zijn steun te betuigen. Hij vind het belangrijk dat zo snel mogelijk te doen: "Dat is onze rol, empathie tonen met degene die hulp of ondersteuning nodig hebben." Volgens hem hadden de medewerkers ondanks de schrik, ook de motivatie om hun werk te blijven doen. Berechten en voorkomen

Het motiveert de burgemeester om samen met politie, justitie en recherche, te zorgen dat degene die voor de overval verantwoordelijk zijn, worden berecht. Daar zijn intensieve besprekingen over, de lijntjes met de politie zijn kort: "De politie en recherche moeten nu het werk doen. Wij als overheid moeten zorgen dat we dat veiligheidsgevoel bespreekbaar maken." Buurtbewoners hebben volgens hem ook zeker zelf een rol om hun buurt een beetje veiliger en comfortabeler te maken: "We creëren bewustzijn en hopen dat mensen het melden wanneer ze iets verdachts zien. Ook daar wordt met de gemeente op ingezet." Van der Meijden hoopt dat buurtpreventieteams en whatsappgroepjes meer rust in de gemeente zullen brengen.