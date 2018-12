Brand in schuur en woonhuis aan de Azurietdijk in Roosendaal geblust

ROOSENDAAL - Aan de Azurietdijk in Roosendaal heeft donderdagmiddag een uitslaande brand gewoed in een schuur en een woonhuis.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ontstond het vuur rond kwart over drie in de schuur. De vlammen sloegen vervolgens over op de woning.

Niemand gewond

De brandweer kwam met drie blusvoertuigen ter plaatse. Rond vier uur was de brand onder controle. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.