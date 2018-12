Familieman Daniel Crowley droomt na Willem II van de Premier League

TILBURG - Daniel Crowley is een constante factor in de ploeg van Willem II dit seizoen. De 21-jarige middenvelder zorgt voor de aanvoer naar de voorhoede. Zonder steun van zijn familie is het niet altijd even makkelijk in Tilburg, maar de jongeling heeft een duidelijk doel. Door nu goed te presteren en stappen te maken kan hij dromen van spelen in de Premier League, dicht bij zijn familie.

“Ik ben erg close met mijn familie”, zegt Crowley, die in het ouderlijk huis ‘met zijn zevenen’ was. “Ik mis ze. Op jezelf wonen is compleet anders. Het kost tijd om daar aan te wennen. En als je het gewend bent is het nog steeds zwaar. Maar ik ben hier met een reden: veel spelen en mezelf verbeteren. Ik wil een betere speler worden.”

Nog een paar wedstrijden, dan kan Crowley terug naar zijn familie. Tijdens de winterstop is er kans om even lekker thuis te zijn. De voormalig jeugdinternational kijkt uit naar die korte vakantie. “Natuurlijk. Het is goed voor iedereen. Het is een zware eerste seizoenshelft geweest, het is goed om naar huis te gaan en weer even op te laden. Maar we moeten ons eerst concentreren op de volgende wedstrijden. Want als ik naar huis ga zonder punten, dan zal het geen goede Kerst zijn.”

"Als ik naar huis ga zonder punten, dan zal het geen goede kerst zijn" - Daniel Crowley over slot van de eerste seizoenshelft.

Vertrouwen

Crowley trainde met het eerste elftal van Arsenal, met de grote jongens speelde hij wedstrijden in de voorbereiding op een nieuw seizoen. Maar na verschillende verhuurperiodes maakte hij een definitieve transfer, naar Willem II. In Tilburg voelt de spelmaker zich goed. “De trainers zijn belangrijk voor mij. Ze hebben me veel geleerd en hebben vertrouwen in mij. Dat is fijn. Als je dat niet hebt van een trainer, dan is het erg moeilijk. Dan moet je een mentaal sterk persoon zijn. Dat ben ik wel, maar toch zijn er altijd twijfels.”

Premier League

Zonder twijfel is Crowley als hij praat over zijn toekomstdroom. Ooit hoopt hij te spelen in de Premier League. “Spelen in de Premier League is een droom van iedereen. Ook van de Nederlandse jongens en de andere spelers hier. Ik vind het de beste competitie van de wereld. Ik blijf er hard voor werken. Het is mijn eigen doel, maar ik kan dat niet bereiken zonder mijn ploeggenoten. Als we niet winnen wordt het alleen maar moeilijk. Daarom moeten we blijven winnen: voor de club, de fans, de trainers en onszelf.”

Ongeduldig om de stap naar het hoogste niveau in Engeland te maken is Crowley niet. “Het is een droom, een verre droom. Ik maakte me vroeger zorgen over de toekomst, maar daar kan ik niets mee. Ik moet me elke dag concentreren, beter worden als speler en persoon. Dit is de eerste keer dat ik zoveel wedstrijden constant heb gespeeld en ik ben blij hier, waarom dan veranderen? Ik zou liegen als ik zeg dat ik niet wil dat andere clubs me waarderen, maar ik concentreer me alleen op Willem II.”