Twee mensen zwaargewond bij frontale botsing Lage Mierde: 'Ik dacht dat het mijn dochter was'

LAGE MIERDE - Op de N269 in Lage Mierde zijn twee auto's frontaal op elkaar gebotst. Daarbij raakten twee mensen zwaargewond. Zij zaten bekneld in de voertuigen en moesten door de brandweer worden bevrijd. Een buurtbewoner hoorde de sirenes: "Ik dacht dat het om mijn dochter ging."

Een geel busje en een grijze bestelauto zijn op de N269 bij Lage Mierde frontaal tegen elkaar aan gebotst. Een iemand raakte daarbij bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

Ongeruste vader

Een bewoner uit Lage Mierde verwachtte op het moment van het ongeluk zijn dochter thuis. Toen hij een hoop sirenes hoorde, ging hij kijken. "De twee busjes zitten flink in elkaar en de bestuurders zaten bekneld. Volgens mij waren ze wel nog allebei aanspreekbaar." Toen hij weer huiswaarts ging, was zijn dochter inmiddels thuis.

De N269 tussen Tilburg en Reusel is in beide richtingen dicht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. De politie doet spo