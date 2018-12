Wat wordt de slechtste slogan van het jaar?

MAARHEEZE - Onze provincie is goed vertegenwoordigd bij de jaarlijkse verkiezing van Slechtste Slogan van het jaar. Drie Brabantse bedrijven zijn genomineerd met hun slogan, die doet lachen of ergernis opwekt.

In Brabant is onder meer Aarts Sanitair Service uit Eindhoven, een bedrijf dat mobiele toiletten verhuurt, in de race met de slogan 'Voor ieder reetje een Aarts W.C’tje'. Het bedrijf heeft concurrentie van Unilux Horren uit Boxtel dat de slogan 'Wespen horren buiten' heeft. De derde Brabantse kandidaat is Solmar Tours uit Maarheeze met de woordspeling 'Het Solmar je vakantie zijn'.

Uit ruim driehonderd inzendingen heeft een tienkoppige jury tien slogans gekozen.

De eerdere winnaars

In de zeven jaar dat het platform Slechte Slogans bestaat, zijn er circa 1700 slogans ingestuurd. Eerdere jaren wonnen de slogans 'Van kop tot kont, worst in de mond' (Worstenbroodjes van de Millse molen De Korenbloem in Mill), It’s De Cock that makes de man (Jan de Cock mode in Tilburg), Zit je haircut (kapperszaak Local Heroes in Utrecht), Iedere paal gaat erin (heibedrijf Steenman in Oosterblokker), Een timmer timmert, een tandarts boort, maar wij zitten lekker in Velsen Noord (aannemer Leon Braak in Velsen Noord) en The worst musical ever (Hema de musical).

Alle genomineerden van dit jaar, in willekeurige volgorde, vind je hieronder

1. Ga niet zelf kutte, Bel Ronald Schutte! - Stukadoors/schildersbedrijf Schutte (Dordrecht, Zuid-Holland)

2. Het Solmar je vakantie zijn - Solmar Tours (Maarheeze, Noord-Brabant)

3. Let us oystertain you! Oestercompagnie (Rotterdam, Zuid-Holland)

4. Met je fiets in de penarie? bel dan even met Harie… - Fietsenmaker Harrie (Posterholt, Limburg)

5. ‘t is VERS(C)HOOR - Verschoor groente- en fruithandel (Ridderkerk, Zuid-Holland)

6. Theo en Peet, voor al u electriciteet - PC van der Peet (Rijswijk, Zuid-Holland)

7. Voor ieder reetje een Aarts W.C’tje - Aarts Sanitair Service (Eindhoven, Noord-Brabant)

8. We doen wel vrouwen maar knippen ze niet - Barbier Rogier (Laren, Noord-Holland)

9. Wespen horren buiten -Unilux horren (Boxtel, Noord-Brabant)

10. Zonder ons gene plons - Ruimdienst Lazeroms (Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Vlaanderen, België)

Tot 13 december 2018 kun je stemmen, je mag maximaal drie slogans selecteren. Op vrijdag 14 december wordt de winnaar bekend.