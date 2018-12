In Reusel kunnen de ijzers al wel uit het vet

Wil Hermans begint gewoon te glunderen als hij vertelt over de ijsbaan. "We hebben wel wat sponsoren, maar we krijgen helemaal geen subsidie. We moeten het helemaal zelf doen. Het gaat wel om honderdduizenden euro’s. En dat lukt ons gewoon in zo’n klein dorpje!”

Het leeft in het dorp

Donderdagavond wordt de tijdelijke ijsbaan geopend. “Als het weer zover is dan wordt er al veel over gepraat”, vertelt een van de schaatsende jongens. “Dan hebben we het erover hoe groot hij weer zal zijn en wat voor spelletjes we kunnen doen. Waarom we in Reusel zo van schaatsen houden? Ja, dat weet ik ook niet hoor. ”

Hermans heeft wel een idee waarom de schaatsbaan zo’n succes is. “Er kan niet alleen worden geschaatst. Maar we organiseren er ook heel veel omheen. Dus er kan ook gewoon feest worden gevierd. En we doen veel aan marketing. We laten de scholen gratis komen en dan weet iedereen uiteindelijk dat de ijsbaan er is.”

Iedere dag

“Ik heb in de zomer het schaatsen wel een beetje gemist”, vertelt een van de jongens. “Als het kan, ik hoop het, dan ga ik iedere dag.”