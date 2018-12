Speelfilm over ' sinterklaasbombardement' Eindhoven: 'Drama met open wond'

"Iedereen kent het bombardement van Rotterdam, maar dat Eindhoven in 1942 heel hard is getroffen door Engelse bommen is een bijna stilgezwegen stuk uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog."

De Bossche producent Arjan Senden wil met een speelfilm over dat 'sinterklaasbombardement' die geschiedenis naar boven halen. "Het is een drama dat een open wond heeft achterlaten. Reken dus niet op een vrolijke film."

'Operation Oyster'. Zo noemden de Britse geallieerden hun aanval op de Philipsfabrieken in Eindhoven. "De bommen vielen op 6 december 1942, een dag waarop kinderen kadootjes kregen en heel Nederland feest vierde", zegt Arjan Senden. Bij het bombardement kwamen 135 mensen om. Onder hen veel burgers.

'Vliegtuig vloog finaal het gebouw in'

Arjan Senden dook in de geschiedenis van het bombardement en ontdekte onder meer dat het Veemgebouw op StrijpS als eerste getroffen werd. "Bij de tweede aanvalsgolf werd een piloot door de rook verblind en vloog finaal naar binnen. Als je dat leest krijg je meteen de beelden van 9/11 uit New York op je netvlies."

Het bombardement was gericht op de Philipsfabrieken omdat daar radiobuizen werden geproduceerd voor de Duitse oorlogsindustrie. "Het is een verhaal met alleen maar verliezers", zegt scenarist en regisseur Klaas van Eijkeren. "Niet alleen onder de militairen. De slachtoffers vielen vooral onder de burgerbevolking. Er is ook een ziekenhuis geraakt."

Eindhovens gezin

Klaas baseerde zijn scenario op boeken en getuigenissen van overlevenden. "Ik vertel het verhaal van een Eindhovens gezin dat door het bombardement uit elkaar wordt gerukt." Vader werkt bij Philips, bij het bombardement komt een kind om. Terwijl een zoon zich aansluit bij het verzet, krijgt de dochter een Duitse vriend. "Dat gezin raakt verscheurd. Welke kant kiezen ze?"

ehalve over het bombardement op Eindhoven, gaat de film ook over de Limburgse pilotenlijn. Via die verzetslijn werden gewonde piloten vanuit Limburg weer naar Engeland gebracht. Dat maakt van 'Oyster1942' de eerste Brabants-Limburgse speelfilm.

Première in 2020

De makers hopen de film in 2020 uit te kunnen brengen, het jaar waarin Nederland viert dat het 75 jaar eerder bevrijd werd van de Duitse bezetter. "We hebben er net een geslaagde crowdfunding op zitten en zijn nog op zoek naar sponsors", laat Arjan Senden weten. "Ik heb er vertrouwen in dat we de financiering rond krijgen."

Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen gaan spelen in de film. "Maar er doen zeker veel Brabanders aan mee en het Eindhovens dialect zal zeker te horen zijn", benadrukt Klaas van Eijkeren.

